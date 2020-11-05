حملة ترامب تخسر دعوى قضائية لوقف الفرز في ميتشيغان

رفضت محكمة أميركية دعوى قضائية رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان، الخميس.
وأصدرت قاضية محكمة دعاوى ميشيغان، سينثيا ستيفنز الحكم خلال جلسة استماع بالمحكمة. وقالت إنها تعتزم إصدار حكم مكتوب يوم الجمعة.
ورفعت حملة ترامب دعاوى قضائية، في ولايات بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا تتعلق بالأصوات المتأخرة ومراقبة الفرز، بعد مؤشرات على تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، الأربعاء، في السعي للحصول على 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة للفوز بالبيت الأبيض.
وتنضم الدعاوى الجديدة إلى أخرى مرفوعة مسبقا في ولايتي بنسلفانيا ونيفادا، طالبت بوصول أفضل لمراقبي الحملة إلى المواقع التي يتم فيها فرز بطاقات الاقتراع، ووسط "مخاوف بشأن بطاقات التصويت الغيابي"، بحسب الحملة.
وقد حسم التصويت لمصلحة بايدن في ولاية ميشيغان، بينما بقيت النتائج متقاربة في ولايات بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا، حتى ظهر الخميس بالتوقيت المحلي.
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