عاجل .. ترامب يتقدم على بايدن بـ 114 ألف صوت فى ولاية بنسلفانيا

وتمتلك هذه الولاية قوة تصويتية تبلغ 20 صوتا فى المجمع الانتخابى "من يفوز بأغلبية أصوات الجماهير فى الولاية يحصل على أصوات المجمع الانتخابى كاملة". فيما تقدم جو بايدن، على ترامب فى ولاية أريزونا بـ2.4%، من إجمالى الأصوات، حتى الآن. ويتنافس فى الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهورى، آملاً فى الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات.

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