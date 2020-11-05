عاجل .. إثيوبيا تعلن الحرب رسميا ضد إقليم تيجراى المعارض

وقال الجيش الإثيوبى فى البيان الذى نشرته وكالة "فرانس برس" إنه يعلن أن قواته دخلت فى حالة "حرب" ضد سلطات منطقة "تيجراى" المتمردة، بحسب وصفه.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، قد أمر أمس الأربعاء، بشن حملة عسكرية ضد جبهة تحرير تيجراى الشعبية شمالى البلاد.

واتهم بيان حكومى جبهة تحرير تيجراى الشعبية، بمحاولة إثارة الاضطرابات وحرب أهلية من خلال تنظيم هجوم للمليشيا على قاعدة رئيسية للجيش الإثيوبى فى تيجراى فى الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

وقال إقليم تيجراى فى بيان بثه التلفزيون، إنه حظر عبور الطائرات مجاله الجوى بعد قرار آبى وإن القيادة الشمالية للجيش الاتحادى انشقت عنه وانضمت لقوات تيجراى.

وقال رئيس إقليم تيجراى، دبرصيون جبراميكائيل، فى مؤتمر صحفى، الاثنين الماضى، إن حكومة آبى كانت تخطط لمهاجمة المنطقة لمعاقبتها على إجراء انتخابات سبتمبر الماضى.