ميشيغان تعلن فوز بايدن بعد فرز 99 % من الأصوات 

أعلنت ولاية ميشيغان، وفي نتائج أولية، عن فوز جو بايدن بنسبة 50.60 % مقابل حصول دونالد ترامب على 47.87 % بعد فرز 99 % من الأصوات.
ميشيغان تعلن فوز بايدن بعد فرز 99 % من الأصواتمركز "أديسون" للأبحاث: ترامب يتقدم على بايدن في 3 ولايات مهمة
وأشارت المراكز الرسمية إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن جمع تقريبا 2 788 425 صوت، فيما حصل الرئيس الأمريكي الجمهوري على 2 639 037 صوت.
وأعلن مركز "أديسون" للأبحاث، في وقت سابق، تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن في 3 ولايات مهمة هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا، بعد فرز أكثر من 92% من الأصوات.
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