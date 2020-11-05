ميشيغان تعلن فوز بايدن بعد فرز 99 % من الأصوات 

أعلنت ولاية ميشيغان، وفي نتائج أولية، عن فوز جو بايدن بنسبة 50.60 % مقابل حصول دونالد ترامب على 47.87 % بعد فرز 99 % من الأصوات.

ميشيغان تعلن فوز بايدن بعد فرز 99 % من الأصواتمركز "أديسون" للأبحاث: ترامب يتقدم على بايدن في 3 ولايات مهمة

وأشارت المراكز الرسمية إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن جمع تقريبا 2 788 425 صوت، فيما حصل الرئيس الأمريكي الجمهوري على 2 639 037 صوت.

وأعلن مركز "أديسون" للأبحاث، في وقت سابق، تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن في 3 ولايات مهمة هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا، بعد فرز أكثر من 92% من الأصوات.