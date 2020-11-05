تويتر يعاقب ترامب مجددا بسبب اتهامات التزوير

لا يزال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يواجه تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يرى أن محتواها مضلل بشأن سير العملية الانتخابية لعام 2020.

ووضع تويتر، اليوم الخميس، إشارتين تحذير على تغريدتين لـ ترامب، والتي شكك فيها بنزاهة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واتهمهم بالتزوير.

وقال ترامب في التغريدة الأولى المشار إليها من قبل "تويتر": "جميع الولايات التي ادعى بايدن مؤخرا أنها ستواجه دعاوى قانونية من قبلنا، لدينا أدلة بشأن التزوير فيها".

فيما دعا في التغريدة الثانية، إلى وقف التزوير في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، قائلا: "أوقفوا التزوير".

وأمس الأربعاء، وضع "تويتر" إشارة تحذيرية للمرة الأولى على تغريدة ترامب التي اتهم فيها الديمقراطيين بسرقة الانتخابات.

كما وضع الموقع إشارة تحذيرية على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها فوزه بولاية ميتشيجان لتضمنها معلومات قد تكون مضللة.

وأوضح موقع تويتر السبب وراء القيام بهذا الإجراء، وقال "لقد وضعنا تحذيرا على تغريدة من ترامب لتضمنها مزاعم ربما تكون مضللة حول الانتخابات؛ هذا الإجراء يتماشى مع سياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا".

ولا تزال مؤشرات الانتخابات الرئاسية الأمريكية تظهر تعزيز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تقدمه على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، من حيث عدد أصوات مندوبي المجمع الانتخابي.