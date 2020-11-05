مسئول ولاية نيفادا: حسم النتائج غدا بعد فرز 50000 بطاقة اقتراع عالقة

أعلن مسؤولو الانتخابات في ولاية نيفادا الأمريكية، أن نتائج فرز الأصوات ستكون صباح غد الجمعة، بعد عد 50000 بطاقة اقتراع عالقة.

وأضاف المسؤولون في مؤتمر صحفي: "نواصل تلقي الأصوات عبر البريد، مؤكدا أن نظام المراجعة يستبعد أي صوت مكرر.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية فأفادت في وقت سابق، بأن المرشح الديمقراطي في الرئاسة جو بايدن تقدم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية نيفادا بفارق 11 ألف صوت.

وقالت الشبكة الأمريكية إن جو بايدن تقدم في نيفادا من 7647 إلى أكثر من 11000، أي بنسبة 49.5٪، مقابل 48.5٪ لصالح ترامب.

كما قلص جو بايدن الفارق مع منافسه ترامب في جورجيا لأقل من 20 ألف صوت.

وقال مسؤول انتخابي إن أكثر من 60 ألف بطاقة اقتراع عبر البريد لم يتم فرزها في جورجيا.

وأظهرت نتائج أولية رسمية، اليوم الخميس، فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بأصوات ولاية ميشيجان، بنسبة 50.60% على الرئيس المنتهيه ولايته دونالد ترامب الذي حصد نسبة 47.87%.

يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه ترامب ، بوقف فرز الأصوات الخاصة بالعملية الانتخابية 2020، ومنع التزوير.