بايدن يطلق تغريدة متفائلة .. بعد اقترابه من الاستحواذ على كرسي الرئيس

غرد المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن عبر حسابه اليوم الخميس، تغريدة ممتلئة بالتفاؤل، لاسيما بعد ان أحرز تقدما بالغا على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب واقترب من اقتناص البيت الأبيض.

قال بايدن في تغريدته "تحلوا بالصبر يا رفاق، يتم عد الأصوات، ونحن نشعر بالرضا عما أحرزناه". وقال مدير الحملة جين أومالي ديلون ، خلال إفادة يوم الخميس ، إن حملة بايدن واثقة من أن المرشح الديمقراطي للرئاسة ونائب الرئيس الأمريكي السابق في طريقه للفوز بولاية نيفادا الرئيسية في ساحة المعركة. وقال أومالي: "في نيفادا، يتقدم نائب الرئيس جو بايدن هنا بنحو 8000 صوت، وتظهر بياناتنا أننا سنفوز هنا". وأضاف أومالي إن حملة بايدن واثقة من أن الولايات الأخرى المتنازع عليها بشدة ، بما في ذلك أريزونا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن ، من المرجح أن تظل في صفها أو تنقلب لصالح بايدن.

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