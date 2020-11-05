الثانية خلال ساعات.. التحالف يدمر "مُسيّرة" حوثية مفخخة بالأجواء اليمنية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مسيرة" حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية، لتكون الثانية خلال ساعات.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ ساعات قليلة اعتراض طائرة بدون طيار "مسيرة" مفخخة حوثية أطلقت على السعودية.

ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب مشروع توزيع 12 ألف حقيبة شتوية تستهدف الأسر النازحة في عدة محافظات يمنية لتخفيف معاناة برد الشتاء على النازحين في المخيمات.

وتأتي المساعدات الإنسانية في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر 2020م، ضخ 728,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 496,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فردًا.

وفي إطار متوازٍ، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السودان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف لدى السودان نصر الدين مفرح.