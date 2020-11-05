ضربة جديدة لـ ترامب في ميشيجان.. رفض طلب وقف فرز الأصوات

رفضت محكمة ولاية ميشيجان، دعوى قضائية خاصة بالحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي طالبت بوقف عد الأصوات المبكرة عبر البريد.
ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت القاضية سينثيا ستيفنس، إنه سيتم رفض طلب حملة ترامب بأمر مكتوب.
وكان قاض أمريكي رفض اليوم الخميس، تعليق فرز الأصوات في ولاية جورجيا الأمريكية، وفق ما طالبت به حملة الرئيس الأمريكي المنتهيه ولايته دونالد ترامب.
كما ألغت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، قرار قاض بالسماح لعدد أكبر من الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب بحضور فرز الأصوات.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نزاهة الانتخابات الرئاسية مشكوك فيها، وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" "تم إلحاق الضرر بنزاهة النظام والانتخابات الرئاسية".
وكانت حملة ترامب، قالت إن الانتخابات الرئاسية الحالية تتعرض للتزوير، مشددا على أن الجمهوريين لن يسمحوا بحدوث ذلك.
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