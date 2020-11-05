بعد مخالطته مصابا بكورونا.. وزير الخارجية البريطاني يدخل الحجر الصحي

قرر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، الخضوع لحجر صحي ذاتي بعد مخالطته شخصًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، أعلن راب، عن دخوله حجرا صحيا ذاتيا، عقب مخالطته شخصا تبين أن نتائج فحصه لفيروس كورونا إيجابية.
وقال مصدر مقرب من راب في بيان: "أبلغ وزير الخارجية اليوم أن شخصا كان على اتصال وثيق به مؤخرًا ثبتت إصابته بفيروس كورونا.
وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن راب لم تظهر نتائج فحوصه كإيجابي كورونا، ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيخضع للاختبار.
وسيتعين على وزير الخارجية البريطاني العزل الذاتي لمدة 14 يومًا، وفقًا للوائح الحكومية والقواعد الصحية، حيث سيواصل العمل عن بُعد خلال هذا الوقت.
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