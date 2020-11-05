مستشار ترامب السابق يطالب باعتقال الرئيس التنفيذي لـ تويتر

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسة شديدة من منافسه الديموقراطي جو بايدن الذي يظهر كزعيم في ولايات معركة رئيسية على الرغم من أن الأصوات لم تحسب بعد.

وشكك ترامب في بعض النتائج الأولية عبر تويتر، حيث طالب أيضًا بوقف عد أصوات أوراق الاقتراع المتبقية.

ودعا ستيف بانون، المستشار السابق للبيت الأبيض في إدارة ترامب، إلى اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، بعد أن وضعت المنصة تحذيرات بشأن محتوى "مضلل" على أربعة على الأقل من مشاركات الرئيس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في حديثه خلال حلقة من War Room: Pandemic podcast، قال بانون إن دورسي يجب أن يواجه عواقب لمحاولته "إنزال وقمع حرية التعبير للقائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف "على رئيس الولايات المتحدة أن يتصل بـ المدعي العام للولايات المتحدة بيل بار الآن، اليوم ، هذه اللحظة - ما هي؟.

وأصر المحلل الاستراتيجي السابق لترامب على البند 232 من قانون الدفاع - قائلا "أرسلوا حراسًا أمريكيين إلى سان فرانسيسكو واعتقلوا جاك دورسي اليوم" كما ذكرت شركة Media Matters for America لأول مرة.

وتابع بانون "لقد قلتها على موقع Vice في ذلك اليوم وكانت تلك المقابلة منذ أسبوعين، كنت أعلم أن هذه اللحظة ستأتي".

وتضمنت التغريدات التي تم رفعها علمًا ادعاءات دونالد ترامب التي لا أساس لها من الصحة بأن هناك "عددًا كبيرًا من بطاقات الاقتراع التي تم إغراقها سرًا" في ولاية ميشيجان وأن سلطات ولاية بنسلفانيا "تعمل جاهدة لإخفاء ما يصل إلى 500000 ميزة تصويت في الولاية" .

وأضاف "الليلة الماضية كنت أقود، في العديد من الولايات الرئيسية، وفي جميع الحالات تقريبًا كان الديمقراطيون يتحكمون، واحدًا تلو الآخر، وبدأوا يختفون بطريقة سحرية حيث تم فرز اوراق اقتراع مفاجئة، غريب جدا، و "منظمو الاستطلاعات" فهموا الأمر بشكل خاطئ تماما وتاريخيا! "، وفقا لما غرد الرئيس الامريكي يوم الأربعاء.

ولكن تم الآن إخفاء جميع هذه المنشورات من حساب الرئيس مع وضع علامة تحذير أعلاه تفيد بأن "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة متنازع عليه وقد يكون مضللًا بشأن الانتخابات أو العملية المدنية الأخرى" لا يزال من الممكن مشاهدة التغريدات عند النقر عليها ولكن يتم منعها من المشاركة أو الإعجاب.