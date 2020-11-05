عاجل .. بايدن يتقدم على ترامب فى أريزونا بـ 2.4%

أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس، بأن المرشح الديمقراطى جو بايدن، تقدم على منافسه الرئيس ترامب فى ولاية أريزونا بـ2.4%، من إجمالى الأصوات، حتى الآن.





وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن هامش تفوق المرشح الديمقراطى جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب فى ولاية نيفادا ارتفع إلى 12 ألف صوت. وأوضحت الصحيفة أن هذه النتيجة جاءت بعد فرز أصوات إضافية فى مقاطعة كلارك. وكانت الولاية "6 أصوات" قد أعلنت فى وقت سابق بداية الأسبوع، أن نتائجها الرسمية لن تصدر قبل مساء الخميس. ويتنافس فى الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهورى، آملاً فى الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات.

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