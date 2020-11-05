حملة ترامب تخسر دعوى قضائية لوقف إحصاء أصوات ميشيجان

وقالت وسائل إعلامية أمريكية إن حملة ترامب خسرت دعوى قضائية، للمطالبة بوقف إحصاء الأصوات فى ولاية ميشيجان الأمريكية. ورفضت قاضية محكمة الاستئناف الجزئية الأولى فى ميشيجان، سينثيا ستيفنز، يوم الخميس، الدعوى القضائية التى رفعتها حملة ترامب لوقف فرز الأصوات فى الولاية. وقالت ستيفنس: "سيتم رفض طلب الإيقاف". ورفض، فى وقت سابق، قاض آخر دعوى قضائية من حملة ترامب لوقف فرز الأصوات. وكانت وزيرة الخارجية فى ولاية ميشيجان الأمريكية، جوسلين بنسون، قد وصفت الدعوى القضائية التى أقامتها حملة ترامب ضد الولاية سعيا لوقف عملية فرز الأصوات بالـ"تافهة".

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