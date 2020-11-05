مسؤول فى ولاية نيفادا : نتائج الانتخابات قد تتأخر للسبت 

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فى وقت سابق اليوم الخميس، إن هامش تفوق المرشح الديمقراطى جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب فى ولاية نيفادا ارتفع إلى 12 ألف صوت.

وأوضحت الصحيفة أن هذه النتيجة جاءت بعد فرز أصوات إضافية فى مقاطعة كلارك.

وكانت الولاية "6 أصوات" قد أعلنت فى وقت سابق بداية الأسبوع، أن نتائجها الرسمية لن تصدر قبل مساء الخميس.