بالتزامن مع الإغلاق الحكومي.. انطلاق تظاهرات المليون قناع في بريطانيا.. فيديو

شهدت العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، تظاهرات احتجاجية من قبل جماعة مسيرة المليون قناع، وذلك بالتزامن مع بداية الإغلاق العام في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وخرجت المظاهرات من قبل مسيرة المليون قناع، منددة بالعنف الشرطي، والتلوث، والفساد الحكومي.

يذكر أن مسيرة المليون قناع، انطلقت تحت تأثير من فيلم "في فانديتا"، وذلك بالتزامن مع الإغلاق الحكومي المستمر حتى 2 ديسمبر المقبل.

ووافق مجلس العموم البريطاني، البرلمان، أمس الأربعاء، على إغلاق البلاد لمدة 4 أسابيع، تنتهي بداية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وتشير التقارير بريطانيا، إلى أن لقاح فيروس كورونا يمكن طرحه لمن هم فوق 85 عامًا والعاملين في الخطوط الأمامية خلال أقل من أربعة أسابيع.

وحسب صحيفة ديلي ميل، يتم وضع الخطط الخاصة بالمصل الذي طال انتظاره وسيتم منحه للأطباء العاملين والفرق التي تزور دور الرعاية ومراكز التسليم على نطاق واسع في بداية ديسمبر ، إذا تمت الموافقة عليه.

وأخبرت مصادر متعددة الصحيفة أن هناك لقاحين مخصصين للاستخدام ، بما في ذلك اللقاح الذي يحتاج إلى التخزين في 70 درجة مئوية (158 درجة فهرنهايت).

لم تؤكد هيئة الصحة البريطانية التقارير بعد ، لكن مصادر حكومية أخبرت الصحيفة البريطانية، أنها سمعت أن الخدمة الصحية تستعد لتكون على أهبة الاستعداد لتقديم اللقاح في ديسمبر.