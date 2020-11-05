المعركة تشتعل في بنسلفانيا.. بايدن يقلّص تراجعه مجددا أمام ترامب

أعلن مركز إديسون للأبحاث، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على 50.2% مقابل 48.5% لمنافسه الديمقراطي جو بايدن بعد إحصاء 92% من أصوات ولاية بنسلفانيا.

وبذلك تمكن جو بايدن من تقليص تخلفه عن ترامب في ولاية بنسلفانيا إلى 7.1%، بعد فرز 92% من الأصوات.

وذكر المسؤولون عن الانتخابات في الولاية أنه من الممكن معرفة نتائج الفرز بنهاية اليوم.

وكان حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية، توم وولف، قال في وقت سابق إن فرز بطاقات اقتراع انتخابات الرئاسة 2020 يتم بكل شفافية وسنقوم باحتساب كل صوت.

يأتي ذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، قرار قاض بالسماح لعدد أكبر من الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب بحضور فرز الأصوات.

وكان قاض أمريكي منح حملة ترامب مساحة أوسع لمراقبة فرز بطاقات الأصوات بولاية بنسلفانيا.

وعلق ترامب على النبأ قائلا على حسابه بموقع "تويتر": "انتصار قانوني كبير لنا في بنسلفانيا".