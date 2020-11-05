عطل فني أم خطأ بشري.. ظهور نتائج أولية غير صحيحة في ولاية ميشيجان

قال المسؤولون في ولاية ميشيجان الأمريكية، إن هناك نتائج أولية غير صحيحة ظهرت مع فرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، بسبب عطل فني أو خطأ بشري.
وحسب وسائل إعلام مختلفة، أوضح المسؤولون أنه تمت مراجعة النتائج الأولية وشطب الأصوات غير الصحيحة.
وكانت محكمة ولاية ميشيجان، رفضت في وقت سابق، دعوى قضائية خاصة بالحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي طالبت بوقف عد الأصوات المبكرة عبر البريد فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.
ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت القاضية سينثيا ستيفنس، إنه سيتم رفض طلب حملة ترامب بأمر مكتوب.
يأتي ذلك مع تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نزاهة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، قائلا في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" "تم إلحاق الضرر بنزاهة النظام والانتخابات الرئاسية".
كما قالت حملة ترامب، إن الانتخابات الرئاسية الحالية تتعرض للتزوير، مشددا على أن الجمهوريين لن يسمحوا بحدوث ذلك.
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