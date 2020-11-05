إحدى مقاطعات نيفادا تعلن استقبال الأصوات عبر البريد حتى 12 نوفمبر

قالت مقاطعة كلارك في ولاية نيفادا الأمريكية، إنه سيتم استقبال بطاقات الاقتراع في الانتخابات الأمريكية 2020 عبر البريد حتى 12 نوفمبر الجاري.
فيما ذكر مسؤول في ولاية نيفادا إن نتائج الانتخابات قد تتأخر حتى السبت المقبل، وفقا لشبكة "العربية".
ولا تزال عمليات فرز الأصوات في 5 ولايات أمريكية، مستمرة حتى اليوم الخميس، حيث ينتظر الجميع الإعلان عن الرئيس الأمريكي الجديد، بين مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وحسب النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية، حصد جو بايدن نحو 253 صوتا من المجمع الانتخابي، فيما حصل دونالد ترامب على 214 صوتا من المجمع الانتخابي، يحتاج مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن 17 صوتا، فيما يحتاج دونالد ترامب 56 صوتا.
وحتى يفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، يجب أن يحصل على أصوات ولايتين من اريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا وجورجيا بصرف النظر عن نتائج ولاية بنسلفانيا.
كما يحتاج دونالد ترامب إلى الفوز بأصوات 3 ولايات من أريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا وجورجيا بالإضافة إلى أصوات بنسلفانيا الـ 20، ما يجعل بايدن صاحب الفرص الاقوى للفوز بهذه الانتخابات.
وأعلنت ولايات عدة استمرار عمليات الفرز، حيث تحتاج إلى مزيد من الوقت بسبب استمرار وصول أوراق التصويت التي تمت عبر البريد، إلى مراكز الفرز.
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