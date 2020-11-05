بايدن يخطب ود الجمهوريين: سأحكم كرئيس لأمريكا

وجه المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، رسالة جديدة إلى الشعب الأمريكي، في الوقت الذي تظهر المؤشرات إحرازه تقدما بالغا على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب واقترابه من اقتناص البيت الأبيض.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "اسمحوا لي أن أكون واضحًا معكم، لقد قمت بحملتي الانتخابية بصفتي ديمقراطيًا فخورًا، لكنني سأحكم البلاد كرئيس أمريكي".

ويبدو أن بايدن يخطب ود مؤيدي ترامب الجمهوريين، خاصة مع تشكيك حملة الرئيس الأمريكي في نزاهة الانتخابات لصالح الديمقراطيين.

وكان بايدن كتب في وقت سابق عبر حسابه بموقع "تويتر"، تغريدة مليئة بالتفاؤل، فقال "تحلوا بالصبر يا رفاق، يتم عد الأصوات، ونحن نشعر بالرضا عما أحرزناه".

يأتي ذلك في خضم المعركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا إلى وقف فرز الأصوات وعدها، مشككا في نزاهة العملية الانتخابية لعام 2020.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أوقفوا التزوير"، كما طالب في وقت سابق، بوقف فرز الأصوات الخاصة بالعملية الانتخابية 2020.

كما دعا البيت الأبيض إلى مراقبة فرز الأصوات في العملية الانتخابية بالولايات التي لا تزال تفرز الأصوات، والتي تشهد منافسة نارية بين ترامب وبايدن.

وذكر البيت الأبيض في بيان: "نريد أن يكون لدينا أشخاص قادرون على مراقبة فرز الأصوات بفيلادلفيا وحتى الآن لم يسمح لنا بذلك".