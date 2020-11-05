عنف واسع النطاق وأسلحة تجتاح الولايات المتحدة بسبب تأخر إعلان هوية الرئيس | صور

خرج المتظاهرون في الولايات المتحدة إلى الشوارع في جميع المدن في جميع أنحاء الولايات، لليلة ثانية حيث اقتربت الانتخابات الرئاسية لعام 2020 من إعلان الفائز.

وتصاعدت التوترات في الليل بعد بداية هادئة في الغالب لليوم، وسط تقارير عن "عنف واسع النطاق" أدى إلى نشر الحرس الوطني في بورتلاند ، أوريجون، كما تم الاعتقالات في مينيابوليس ومدينة نيويورك، مع مصادرة شرطة نيويورك للأسلحة.

وتم التخطيط لأكثر من 100 حدث في جميع أنحاء البلاد بين الأربعاء والسبت ، ينظمها الشركاء المحليون لـ "لحماية النتائج"، وهو تحالف يضم أكثر من 165 منظمة قاعدية ومجموعات مناصرة ونقابات عمالية. قررت المجموعة ، التي تقودها المجموعات الناشطة "إنفزيبل" و "ستاند أب أمريكا" ، عدم عقد مئات الأحداث الأخرى التي تم التخطيط لها في البداية.

وفي واشنطن العاصمة، يخطط المنظمون لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية مع مرور الأسبوع اعتمادًا على النتيجة - سواء فاز الرئيس دونالد ترامب أو ما إذا كان يحاول التشكيك في النتائج.

واحتشدت مجموعات من أنصار الرئيس ترامب في أريزونا كابيتول وفي لاس فيجاس لمطالبة العاملين في الانتخابات بفرز الأصوات. وشوهد المتظاهرون في فيلادلفيا وهم يحملون لافتات كتب عليها "عد كل صوت". وقامت حاكم ولاية أوريجون كيت براون بتنشيط الحرس الوطني للولاية ردًا على "العنف المنتشر" في بورتلاند بولاية . وقالت إدارة شرطة نيويورك إن أكثر من 20 شخصًا "حاولوا اختطاف احتجاج سلمي بإشعال الحرائق وإلقاء القمامة والبيض في مانهاتن" ، الأربعاء. كما تجمع المئات في وسط مدينة شيكاغو من أجل "خروج ترامب! القوة للشعب!" وقفة احتجاجية. أعلنت إدارة شرطة لوس أنجلوس لليوم الثاني على التوالي عن تنبيه تكتيكي على مستوى المدينة "لضمان موارد كافية لمواجهة أي حوادث قد تنشأ نتيجة لأنشطة يوم الانتخابات". وقالت الشرطة إن عدة متظاهرين اعتقلوا.

أما أنصار ترامب يحتشدون للمطالبة باستمرار فرز الأصوات في مركز ماريكوبا للانتخابات في فينيكس واجتمعت مجموعة من أنصار الرئيس دونالد ترامب في مركز انتخابات أريزونا كابيتول ومقاطعة ماريكوبا في فينيكس لمطالبة العاملين في الانتخابات بفرز الأصوات. وأشارت إدارة انتخابات المقاطعات إلى أنها لن تتعرض للترهيب. وألقت الشرطة القبض على أربعة متظاهرين بعد تلقيها تقارير عن أعمال تخريب ، بما في ذلك النوافذ المكسورة ورسومات الجرافيتي ، وسط مدينة دنفر. وقال دوج شيبمان، المتحدث باسم إدارة شرطة دنفر، إنه من المتوقع أن يتم حجز الأربعة للاشتباه في ارتكابهم أعمال شغب جنائية وتهم أخرى بعد احتجازهم، واشتبكوا مع الشرطة على امتداد شارع إيست كولفاكس، وهو ممر تجاري في وسط المدينة. وذكرت ديبورا تاكاهارا ، مذيعة ومراسلة في KWGN و KDVR في دنفر، أن الضباط صادروا مسدسًا وسكينًا ومطرقة ورذاذ دب. كما تم القبض على ما لا يقل عن 10 متظاهرين، وقامت كيت براون، حاكم ولاية أوريجون، بإعلان حالة التأهب للحرس الوطني للولاية ردًا على "العنف واسع النطاق" في بورتلاند بولاية أوريجون، وفقا لما قاله النقيب بشرطة ولاية أوريجون، تيم فوكس، في وقت متأخر من يوم الأربعاء في مقطع فيديو نُشر على تويتر. وفي العاشرة مساءً، قال فوكس إن أحد المعتقلين كان مسلحًا بمسدس وسكين وكان يحمل عبوة ناسفة. وتعرض الضباط للهجوم بزجاجات ألقيت عليهم بزجاجة مولوتوف واحدة على الأقل.