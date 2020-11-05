واستبعد وزير الخارجية البريطانى، دومينيك راب، فى وقت سابق، أن يكون الإغلاق العام أمرا حتميا لاحتواء زيادة حالات الإصابة بكورونا، مؤكدا أن "النهج المحلى قد ينجح إذا التزم الجميع بقواعد منطقتهم".
وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا فى عدد الإصابات بـ"كوفيد-19"، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثى المستويات للحجر الصحى المحلى، حيث شملت القيود الأكثر صرامة قرابة 7,5 مليون شخص، على خلفية قفزة الإصابات بكورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية البريطانى يدخل الحجر الصحى بعد مخالطته مصابا بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.