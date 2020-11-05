وزير الخارجية البريطانى يدخل الحجر الصحى بعد مخالطته مصابا بكورونا

واستبعد وزير الخارجية البريطانى، دومينيك راب، فى وقت سابق، أن يكون الإغلاق العام أمرا حتميا لاحتواء زيادة حالات الإصابة بكورونا، مؤكدا أن "النهج المحلى قد ينجح إذا التزم الجميع بقواعد منطقتهم".

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا فى عدد الإصابات بـ"كوفيد-19"، ما دفع رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إعلان نظام جديد ثلاثى المستويات للحجر الصحى المحلى، حيث شملت القيود الأكثر صرامة قرابة 7,5 مليون شخص، على خلفية قفزة الإصابات بكورونا.