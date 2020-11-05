عاجل.. شبكة CNN: حملة ترامب بدأت تناقش إمكانية الخسارة

نقلت شبكة CNN الأمريكية، عن مراسلها فى البيت الأبيض، جيم أكوستا، أن حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بدأت الحديث عن احتمالية خسارته لانتخابات 2020 ومناقشة إمكانية ترشحه فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024.





ويتنافس فى الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهورى، آملاً فى الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات. وجرت يوم الثلاثاء الماضى 3 نوفمبر، عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكى- بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد.

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