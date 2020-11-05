مع اقتراب فوز بايدن.. أمريكا تسجل أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

سجلت الولايات المتحدة، أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 في يوم واحد، وهو ما يمثل أكبر زيادة ليوم واحد منذ بدء الوباء، تزامنا مع انتهاء السباق المحتدم الى البيت الابيض بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى لفترة ولاية ثانية، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اقترب من الفوز بالمنافسة ليكون الرئيس رقم 46

وبحسب قاعدة بيانات نيويورك تايمز، بلغ إجمالي عدد الإصابات 107872 حالة، الأربعاء، كما ارتفع متوسط ​​عدد الحالات في الأسبوع الماضي بحوالي 51٪ إلى 91،878 حالة يوميًا في المتوسط.

وتم تسجيل الرقم القياسي السابق للولايات المتحدة للقضايا، 97000 حالة، في 30 أكتوبر.

وبالإضافة إلى ذلك، سجلت 23 ولاية حالات أكثر في الأسبوع الماضي مقارنة بأي فترة أخرى مدتها 7 أيام طوال فترة الوباء.

كما سجلت خمس ولايات ، مثل مين ومينيسوتا وإنديانا ونبراسكا وكولورادو ، سجلات حالة فردية يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أن بيانات مشروع تتبع كوفيد تقدم رقمًا مختلفًا بعض الشيء، مع 103087 حالة فقط الأربعاء، وتظهر قاعدة البيانات أن أكثر من 1000 حالة وفاة جديدة و 2800 حالة دخول في المستشفى حدثت في الـ 24 ساعة الماضية.

وتمتلئ المستشفيات أيضًا بسرعة بأكثر من 52000 مريض بكوفيد 19 في المرافق الطبية الأمريكية، وهو أعلى رقم منذ 6 أغسطس.

وأظهر تحليل أجرته صحيفة نيويورك تايمز أنه في آخر 14 يومًا، زادت الحالات اليومية في مينيسوتا بنسبة 102٪ بينما ارتفعت الحالات في إنديانا بنسبة 73٪. في أماكن أخرى، وارتفعت الحالات الجديدة في وايومنغ بنسبة 73٪ ، بينما زادت الحالات في ولاية أيوا بأكثر من الضعف في الأسبوعين الماضيين.

وكتب سوريش جوناسيكاران، الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات جامعة أيوا، في نداء موجه إلى سكان الولاية: "نحن مجددًا في خطر فقدان السيطرة على هذا الوباء في ولاية أيوا".

وأضاف "لقد ارتفعت معدلات إيجابية كوفيد لدينا مرتين من قبل، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها معدلات مرتفعة بهذا الشكل بينما نتعامل أيضًا مع حالات دخول قياسية للمرضى"

وتأتي الزيادة في الحالات الجديدة في الوقت الذي حذر فيه خبراء الصحة العامة من زيادة خطر الإصابة بالحالات والوفيات مع اقتراب موسم الإنفلونزا بسرعة، حيث حث فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة، الأمريكيين على "فعل الشيء الصحيح" وارتداء أفادت صحيفة واشنطن بوست أن القناع سيفرض للمساعدة في منع انتشار الفيروس في الأشهر المقبلة.

وحذرت ميليسا نولان، خبيرة الأمراض المعدية والأستاذة بجامعة ساوث كارولينا، أيضًا من أن جميع التهابات الجهاز التنفسي تميل إلى الزيادة في فصل الشتاء حيث يميل الناس إلى التجمع في الداخل بشكل متكرر خلال الأشهر الباردة.

وأشار نولان إلى أنه "للأسف ليس لدينا كرة بلورية" مضيفة "لدينا جزء من السكان تعرضوا مسبقًا للإصابة، لذلك من المفترض أن يساعد ذلك في التخفيف من انتقال العدوى وإبطائه مقارنة بشهر مارس عندما كان الجميع عرضة للإصابة".