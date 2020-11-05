بايدن للأمريكيين: دعموا جهودنا.. نحارب من أجل احتساب الأصوات

أكد المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أن حملته تحارب من أجل احتساب كل صوت في البلاد.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نحن نحارب لضمان احتساب كل صوت في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "ونحتاج إلى مساعدتكم للقيام بذلك.. شاركوا في صندوق بايدن القتالي لدعم جهودنا لحماية الانتخابات".

يأتي ذلك في الوقت الذي تظهر المؤشرات إحراز بايدن تقدم بالغ على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب واقترابه من اقتناص البيت الأبيض، ومطالبة الأخير بوقف فرز الأصوات.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، رسالة إلى الشعب الأمريكي، قائلا في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "اسمحوا لي أن أكون واضحًا معكم، لقد قمت بحملتي الانتخابية بصفتي ديمقراطيًا فخورًا، لكنني سأحكم البلاد كرئيس أمريكي".

وكان بايدن كتب في وقت سابق عبر حسابه بموقع "تويتر"، تغريدة مليئة بالتفاؤل، فقال "تحلوا بالصبر يا رفاق، يتم عد الأصوات، ونحن نشعر بالرضا عما أحرزناه".

يأتي ذلك في خضم المعركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا إلى وقف فرز الأصوات وعدها، مشككا في نزاهة العملية الانتخابية لعام 2020.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "أوقفوا التزوير"، كما طالب في وقت سابق، بوقف فرز الأصوات الخاصة بالعملية الانتخابية 2020.

كما دعا البيت الأبيض إلى مراقبة فرز الأصوات في العملية الانتخابية بالولايات التي لا تزال تفرز الأصوات، والتي تشهد منافسة نارية بين ترامب وبايدن.