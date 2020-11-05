تحرض على العنف.. فيسبوك يحذف مجموعة مؤيدة لـ ترامب

حذف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس، جماعة مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد نشر معلومات مضللة ودعوات محرضة على العنف.

وقال "فيسبوك": "تماشيا مع الإجراءات الاستثنائية التي نتخذها خلال هذه الفترة من التوتر المتزايد، أزلنا مجموعة "أوقفوا السرقة".

وأضاف أن هذه المجموعة تهدف للطعن في شرعية العملية الانتخابية ونزاهتها، كما تدعو بشكل مقلق للعنف والحرب الأهلية في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

كما وضع "فيسبوك" تحذيرا من منشور يتحدث عن عدم احتساب أصوات لصالح ترامب لأن الناخبين استخدموا أقلام "فلوماستر" في التصويت.

وكان موقع تويتر، وضع اليوم الخميس، إشارتي تحذير على تغريدتين لـ ترامب، والتي شكك فيها بنزاهة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واتهمهم بالتزوير.

وقال ترامب في التغريدة الأولى المشار إليها من قبل "تويتر": "جميع الولايات التي ادعى بايدن مؤخرا أنها ستواجه دعاوى قانونية من قبلنا، لدينا أدلة بشأن التزوير فيها".

فيما دعا في التغريدة الثانية، إلى وقف التزوير في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، قائلا: "أوقفوا التزوير".

وأوضح موقع تويتر السبب وراء القيام بهذا الإجراء، لتضمنها مزاعم ربما تكون مضللة حول الانتخابات، مؤكدا أن هذا الإجراء يتماشى مع سياسة النزاهة المدنية الخاصة بهم.

ولا تزال مؤشرات الانتخابات الرئاسية الأمريكية تظهر تعزيز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تقدمه على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، من حيث عدد أصوات مندوبي المجمع الانتخابي.