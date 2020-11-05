بتجاوز 12 ألف صوت| ترامب يتقدم على بايدن في جورجيا

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتقدم على منافسه الديمقراطي في الرئاسة جو بايدن بـ 12,764 صوتا، بعد فرز 99% من الأصوات في ولاية جورجيا.

ولا تزال اللجنة الانتخابية في ولاية جورجيا تفرز حوالي 47 ألف بطاقة اقتراع.

ويحتاج بايدن إلى حوالي 30 ألف صوت للفوز في الولاية، حيث ستكون النتيجة الأكثر حسما بغض النظر عمن سيأخذها.

وأكدت اللجنة الانتخابية في ولاية جورجيا، أن بعض المقاطعات لا تزال تفرز الأصوات.

ولفتت إلى أن الأمور التكنولوجية أحيانا معقدة، كما واجهوا بعض المشاكل التقنية بسبب ذلك.