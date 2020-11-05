58 ألف حالة| فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا اليومية

أعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 58 ألفا و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو ما يعد رقما قياسيا لفرنسا في إصابات كورونا.

كانت الصحة الفرنسية، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 40 ألفا و558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتسجيل 394 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال صندوق النقد الدولي إن فرنسا قد تحتاج إلى حافز مالي إضافي مع انتشار الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن الديون الفرنسية ارتفعت إلى ضعف متوسط ديون دول منطقة اليورو، بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2020، مدفوعة بنمو كبير في الدين الخاص.

وارتفعت ديون الشركات بنحو 18.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، و2.6 في ألمانيا.

وجاء ارتفاع الدين سواء الحكومي أو الشركات أو ديون الأفراد، بالأساس نتيجة الإغلاق على خلفية وباء كورونا والذي أصاب الاقتصاد بشلل.