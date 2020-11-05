البحرين تسجل 162 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتسجيل حالة وفاة وحيدة، بالإضافة إلى شفاء 245 حالة من الفيروس.

ومن ناحية أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من "طفرة" في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19", في القارة الأوروبية.

وكانت العديد من الدول الأوروبية اتخذت خطوات جذرية في محاولة لاحتواء زيادة حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا، في جميع أنحاء القارة.

يأتي ذلك في وقت سجلت أوروبا زيادة بنسبة 22% في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وزيادة الوفيات بنسبة 43% في الأيام السبعة حتى يوم الثلاثاء، مقارنة بالأسبوع السابق.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن "فرنسا احتلت ثالث أكبر عدد من الحالات الجديدة عالميًا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 275,000 حالة في الأسبوع الماضي، بزيادة 27% عن الأسبوع السابق".

ولا تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل تحتل الدول الأكثر تضررًا على مستوى العالم ، حيث تشكل 49 ٪ من إجمالي الحالات المؤكدة في العالم.