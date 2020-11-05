مع اقتراب الحسم لـ بايدن .. وزير الدفاع الأمريكي يعد خطاب استقالته

وفقًا لتقارير من داخل الولايات المتحدة، أعد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خطاب استقالة وسط استمرار الصراع بين رئيسه، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن على الوصول الى البيت الابيض في انتخابات الرئاسة الامريكية.

وصرح ثلاثة مسؤولين مجهولين في البنتاجون لـ شبكة NBC بعد ظهر يوم الخميس، أن إسبر كان يستعد للتقاعد من منصب رئيس البنتاجون بغض النظر عن المرشح الذي سيتم إعلان فوزه.

وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات 2020 الرئاسية والكونجرس، ولكن لا تزال حالة عدم اليقين قائمة عند إعلان النتائج، نظرًا للتدفق القياسي لأوراق الاقتراع عبر البريد. مؤشرات حسم الفوز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن متقلبان مع بدء السباق على الانتخابات الرئاسية مع اقتراب أربع ولايات من إنهاء فرز أصواتهم. بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع في 3 نوفمبر، ادعى كل من الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن أنهما في طريقهما للفوز. ومع استمرار عد الأصوات، قالت بعض الولايات إنها لن تُفرز إلا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وحصل بايدن حتى الآن على 264 صوتًا انتخابيًا بعد فوزه بولاية ميشيجان، بينما حصل ترامب على 214 صوتًا انتخابيًا، ويلزم 270 صوتًا انتخابيًا لإعلان الفائز. وزعمت حملة ترامب لأشهر أن الاحتيال قد ينتج عن عملية الاقتراع عبر البريد ، حيث حقق فرز اللحظة الأخيرة فوزًا ضئيلًا لمنافس الرئيس في ميشيجان، الأربعاء ورفعت حملة الرئيس الأمريكي دعاوى قضائية في ولايات ميشيجان وجورجيا وبنسلفانيا الرئيسية المتصدعة من أجل وقف فرز الأصوات.

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