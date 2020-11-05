الانتخابات الأمريكية .. قاضي فيدرالي يأمر بإعادة فحص بطاقات بريدية تم تسليمها بعد 3 نوفمبر

ورفضت قاضية محكمة الاستئناف الجزئية الأولى في ميشيغان ، سينثيا ستيفنز، اليوم الخميس الدعوى القضائية التي رفعتها حملة ترامب لوقف فرز الأصوات في الولاية.
وقال ستيفنس: "سيتم رفض طلب الإغاثة".
وقالت ستايسي ويتاليك، مديرة الاتصالات بالمحكمة العليا في بنسلفانيا، اليوم الخميس ، إن المحكمة العليا في بنسلفانيا ، على عكس بعض التقارير الإعلامية ، لم تتخذ أي إجراء بشأن حكم ذي مستوى أدنى ضد مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسماح بتدقيق أوثق في عملية فرز الأصوات. .
لقد تلقينا طلب استئناف، وفقا لـ ويتاليك "لم تتخذ المحكمة أي إجراء في الوقت الحالي".
وذكرت بعض وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق أن المحكمة العليا في بنسلفانيا نقضت قرار محكمة الكومنولث ضد حملة ترامب الانتخابية للسماح بتدقيق أوثق في عملية فرز الأصوات.
وقال ويتاليك عن التقارير "غير دقيقة".
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