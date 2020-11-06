هاري كين يسجل هدفه رقم 200 مع توتنهام

سجل سجل الدولي الإنجليزي هاري كين الهدف رقم 200 في مسيرته مع توتنهام في المباراة التي انتهت بفوز الفريق اللندني 3-1 على مضيفه البلغاري لودوغورتس في المجموعة العاشرة للدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس.
وبعد أن انتقد المدرب جوزيه مورينيو لاعبيه عقب هزيمة مخيبة1 -صفر أمام أنتويرب الأسبوع الماضي، بدا توتنهام أكثر تركيزا اليوم ليهيمن على اللعب في الشوط الأول ويهز كين ولوكاس مورا الشباك.
وسجل كين هدفا بضربة رأس مستفيدا من ركلة ركنية نفذها مورا في الدقيقة 13 ليحقق انجازا جديدا مع الفريق في مشاركته رقم 300.
وبعدها تعاون مع غاريث بيل قبل أن تصل الكرة إلى مورا لينهيها بسهولة في الشباك في الدقيقة 33.
وقلص كلاوديو كيسيرو الفارق للفريق المضيف بعد أربع دقائق من الشوط الثاني لكن جيوفاني لو سيلسو استعاد فارق الهدفين لتوتنهام بعد عمل رائع من البديل سون هيونج-مين.
ويملك توتنهام ست نقاط من ثلاث مباريات متساويا مع أنتويرب الذي يواجه لاسك في وقت لاحق اليوم.
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