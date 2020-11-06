عاجل .. بايدن : نشعر بالارتياح إزاء وضعنا وندعو للهدوء

قال المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إنه يشعر بالارتياح إزاء الوضع الحالى فيما يخص النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات، داعيا فى الوقت ذاتة إلى "الهدوء".





وقال بايدن فى مؤتمر صحفى له، عقده قبل قليل، مساء اليوم الخميس، بحسب قناة العربية: "نشعر بالارتياح إزاء وضعنا وندعو للهدوء.. نريد احتساب كل صوت فى عمليات الفرز". ونقلت شبكة CNN الأمريكية، عن مراسلها فى البيت الأبيض، جيم أكوستا، مساء اليوم الخميس، أن حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بدأت الحديث عن احتمالية خسارته لانتخابات 2020 ومناقشة إمكانية ترشحه فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

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