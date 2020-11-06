ترامب في الداخل يخطط لمنع فرز الأصوات .. مئات الأمريكيين الغاضبين يحيطون بالبيت الأبيض | صور

تجمهر المئات من المتظاهرين الغاضبين بسب فرز الأصوات في عملية انتخاب رئيس للولايات المتحدة، سيرًا على الأقدام وعلى دراجات وفي السيارات، إلى البيت الأبيض، اليوم الخميس، مع استمرار تعثر الانتخابات الرئاسية وتخطيط الرئيس دونالد ترامب في الداخل لمنع فرز آلاف الأصوات الأمريكية.

وقال المنظمون، إن عدة شوارع أُجبرت على الإغلاق حيث تعهد المتظاهرون الذين طالبوا بفرز جميع الأصوات واتباع الديمقراطية "بإحداث أكبر قدر ممكن من الضجيج لدعم حقنا في التصويت".

وفي هذه الأثناء، أمام مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في الكابيتول هيل، لوح أنصار ترامب بلافتات ماجا والأعلام الأمريكية وركعوا على ركبهم للصلاة من أجل فوزه.

كما نظمت المظاهرات في جميع أنحاء أمريكا بما في ذلك أريزونا وديترويت وهاريسبرج وفيلادلفيا حيث طالب الديمقراطيون بفرز جميع الأصوات بينما يحاول الجمهوريون وقف فرز الأصوات في مساراتها.

وبعد ما يقرب من 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، لا تزال الأمة في حالة من عدم اليقين مع بقاء خمس ولايات متأرجحة حاسمة هي أريزونا ونيفادا وجورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا.

ورفع دونالد ترامب دعاوى قضائية متعددة في ولايات ميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا ونيفادا، ويطالب بإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن، وتعهد بوقف فرز الأصوات ومقاضاة أي ولاية كان جو بايدن قد أعلن فوزها بالفعل.