جو بايدن: نحن نتجه إلى الفوز لكن يجب أن ننتظر ظهور النتائج

أكد مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، اليوم الخميس، على ضرورة احتساب كل صوت في الانتخابات الأمريكية.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "على الجميع أن يلزم الهدوء حتى اكتمال احتساب الأصوات"، مضيفا: " نشعر بالارتياح إزاء وضعنا وندعو للهدوء".
وتابع بايدن في كلمته: "نحن نتجه إلى الفوز لكن يجب أن ننتظر ظهور النتائج"، مشيرا إلى أن: "لا بد من إحصاء كل صوت في الانتخابات".
وكذب بايدن في كلمته، الرئيس المنتهيه ولايته دونالد ترامب، بإعلانه الفوز، مؤكدا على استمرار عمليات الفرز في الولايات.
وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتقدم على منافسه الديمقراطي في الرئاسة جو بايدن بـ 12,764 صوتا، بعد فرز 99% من الأصوات في ولاية جورجيا.
ولا تزال اللجنة الانتخابية في ولاية جورجيا تفرز حوالي 47 ألف بطاقة اقتراع.
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