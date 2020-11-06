حملة ترامب: النتائج ستتغير لصالحنا.. وأريزونا ستكون لنا

قالت مسؤولو الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها ستثبت للشعب أن ولاية أريزونا ستكون لهم، معربة عن ثقتها بالفوز فيها.

وأضافوا في مؤتمر صحفي من أريزونا، أن النتائج ستتغير لصالحهم، لافتة إلى أن هناك بعض وسائل إعلام غيرت الحقائق ضدهم.

وأشارت الحملة إلى أنه سيتم دراسة ما الذي ستفعله في الولاية"، مؤكدة أن حسم الولاية لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن غير صحيح.

وكانت مؤشرات قالت إنه في ولاية أريزونا، تم فرز 86% من الأصوات بها، ليتقدم بايدن بـ50.5% مقابل 48.1% لترامب.

واحتج بضع مئات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المركز الانتخابي في ولاية أريزونا - مرددين "عد الأصوات" - بينما قام العمال داخل الولاية بتجميع بطاقات الاقتراع المهمة بالبريد. وعبّر الحشد، الذي تجمع خارج مبنى إدارة انتخابات مقاطعة ماريكوبا في فينيكس، عن إحباطهم من شبكة الكابل التي توقعت أن يكون جو بايدن هو الفائز على الولاية، وفقًا لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي إلى أن مراقبي الانتخابات من الحزب الجمهوري تعرضوا للإبعاد والطرد في بعض مراكز الاقتراع.