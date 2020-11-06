المركزي الأميركي: ارتفاع إصابات كورونا مقلق جدا للاقتصاد

نبه رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) جيروم باول، الخميس، إلى أن الارتفاع الأخير لإصابات فيروس كورونا المستجد "مقلق جدا" للاقتصاد الأميركي.

وقال المسؤول المالي الأميركي إن إجراءات تحفيز جديدة قد تكون ضرورية لدعم انتعاش الاقتصاد.

وأوضح باول: "آفاق الاقتصاد غير واضحة بتاتا. ولن يحصل انتعاش اقتصادي كامل إلا بعد أن يتأكد الناس من سلامة الخوض في مجموعة واسعة من الأنشطة".

وأضاف مسؤول المصرف المركزي الأميركي، في تصريح للصحفيين، أن إجراءات زيادة الإنفاق التي أقرها الكونغرس سابقا "كانت أساسية في دعم الانتعاش الذي شهدناه حتى الآن".

لكن باول رجح أن تكون ثمة حاجة إلى مزيد من الدعم، من جراء تبعات الفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية.

ويوم الأربعاء، سجلت الولايات المتحدة حصيلة قياسية من الإصابات الجديدة، بعد رصد أكثر من مئة ألف حالة مؤكدة خلال 24 ساعة.

وما زالت الولايات المتحدة أكثر بلدان العالم تأثرا بالوباء، بعدما وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 9 ملايين و878 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 240 ألفا.