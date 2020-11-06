وأضاف ترامب فى مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض: "تفوقنا بنحو 700 ألف صوت فى بنسلفانيا لكنهم قلصوا الرقم إلى 90 ألفا"، مؤكدا حدوث تجاوزات ومخالفات خلال العملية الانتخابية وأوضح، أن فيلادلفيا من بين أكثر الأماكن فسادا فيما يتعلق بالتزوير "منافسونا رصدوا أموالا طائلة للتغلب علينا لكنهم لم يتمكنوا من ذلك".



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يشتكى من التزوير: لن نسمح بسرقة أصوت الناخبين وتزييف نتائج الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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