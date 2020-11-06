البطء القاتل في انتخابات أمريكا.. لماذا يستغرق الفرز في الولايات الحاسمة وقتا طويلا؟

في الوقت الذي يجلس فيه العالم والأمريكيون خاصة، في حالة تأهب شديد في انتظار انتهاء فرز الأصوات بالـ 5 ولايات الحاسمة والتي ستتوج الرئيس أيا كان إلى كرسي البيت الأبيض، هناك سؤال واحد يدور في أذهان الجميع حاليًا وهو "لماذا يستغرق الفرز في هذه الولايات كل هذا الوقت الطويل؟".

فإن عدم معرفة الفائز في الانتخابات الرئاسية بعد يومين من إغلاق صناديق الاقتراع أمر مثير للقلق بشكل مفهوم بالنسبة للأمريكيين الذين اعتادوا على رؤية النتيجة ليلة الانتخابات.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، دعا مسؤولو الانتخابات في بنسلفانيا وأريزونا ونيفادا وجورجيا وكارولينا الشمالية، المواطنين إلى التحلي بالصبر، في وقت يُضغط عليهم لفرز مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع عبر البريد غير المحسوبة سريعًا.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن السبب الرئيسي وراء بطء عملية الفرز هو وجود عدد قياسي من بطاقات الاقتراع عبر البريد، والتي تستغرق وقتًا أطول بكثير للمعالجة والتدقيق، أكثر من الاقتراع الشخصي، نظرًا لأنه يجب التحقق منها ومسحها ضوئيًا عبر نظام يحتوي على خطوات متعددة، لتفادي أي خطأ.

ولفتت إلى أن التصويت الشخصي سهل جدًا، إذ تنتقل بطاقة الاقتراع إلى الجهاز مباشرةً ويتم معالجتها وفرزها على الفور، أما التصويت عبر البريد فيأخد عدة خطوات، الأولى هي المعالجة، وذلك من خلال التحقق من التوقيع الموجود على الجزء الخارجي من الظرف مقابل قوائم الناخبين.

وبعد ذلك يأخذ العامل وقتًا لفتح الظرف بعناية وقراءة ورقة الاقتراع قبل أن يتم مسحها ضوئيًا في نظام معقد ومن ثم احتسابها، إلا أن العوائق الفنية والعقبات في العديد من الولايات أدت إلى إبطاء العملية أكثر.

فمثلًا، في إحدى مقاطعات جورجيا، كانت هناك بطاقة ذاكرة تالفة على أحد الماسحات الضوئية مما يعني أنه كان لا بد من إعادة احتساب 400 صوت مرة أخرى.

وفي ولاية ويسكونسن، تأخرت نتائج الاقتراع عبر البريد في جرين باي، بعد نفاد الحبر من آلات فرز الأصوات، ما اضطرهم إلى إعادة طبع أكثر من 60 ألف صوت مجددا.

وفي حين أن بعض الولايات كانت قادرة على المضي قدمًا في فرز الأصوات عبر البريد عند وصولها خلال الشهرين الماضيين، إلا أن لم يُسمح للمسؤولين في ولايات ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا بالبدء في عد الأصوات عبر البريد قبل الانتخابات مباشرة.

وتواجه الولايات التي لم تنته من فرز الأصوات أيضًا، تحديًا آخر، وهو الضغط غير المسبوق للتأكد من صحة النتائج عندما يكون الهامش بين المرشحين ضئيلًا للغاية.

وكان الخبراء يتوقعون منذ شهور أن احتساب الأصوات سيستغرق وقتًا أطول بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة نظرً للرقم غير المسبوق من الناخبين الذين أرسلوا بطاقات الاقتراع عبر البريد، بسبب المخاوف من زيادة تفشي الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وكان الرئيس دونالد ترامب تعهد أمس الخميس بخوض معارك قانونية مع جميع الولايات التي انتصر فيها منافسه جو بايدن، فضلًا عن استمراره فى المطالبة بوقف احتساب الأصوات في الولايات التي لم تنهِ الفرز بعد.

وشن ترامب والجمهوريون حربًا على التصويت عبر البريد منذ أشهر، متهمين أنها ستؤدي إلى التزوير والتلاعب في النتائج على نطاق واسع.

والآن ومع التأخير الذي حدث بسبب استلام بطاقات الاقتراع عبر البريد، يقول الجمهوريون إن عملية الفرز تتجه لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن وليس لهم، حتى في الولايات التي يضع فيها حزبهم القواعد.

في الوقت نفسه، حث بايدن الأمريكيين على التحلي بالصبر، مُصرا على احتساب كل صوت في البلاد، معربًا عن ثقته في اقترابه من الفوز خاصة أنه من المتوقع أن يكون الجزء الأكبر من بطاقات الاقتراع لصالحه.