ترامب: هناك محاولة لسرقة الانتخابات وتزويرها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن هناك محاولات كبيرة لسرقة الانتخابات وتزويرها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "هناك بطاقات اقتراع في جورجيا وصلت بعد يوم الانتخابات، وهناك تلاعب كبير ومحاولات لسرقة الانتخابات وتزويرها ولن نسمح بحصول ذلك".

وتابع: "لم يسمح للمراقبين من الجمهوريين بالإشراف على الانتخابات، وإذا تم فرز الأصوات القانونية سأكون الفائز بالانتخابات، وإذا تم إضافة الأصوات غير القانونية لن أكون الفائز بالانتخابات".

واستطرد: " لن نسمح لأي كان بإسكات ناخبينا وفبركة النتائج، و قد فزت في بنسيلفانيا بفارق كبير ثم تقلص الفارق والآن تظهر بطاقات اقتراع جديدة ويمنعوننا من المراقبة".

وتابع: " التصويت عبر البريد دمر نظامنا الانتخابي، و الأمريكيون من أصول أفريقية وأسيوية ولاتينية شاركوا بشكل غير مسبوق في الانتخابات".

وقال: "وسائل الإعلام تدخلت في الانتخابات واستطلاعات الرأي مزيفة، و أضفنا إلى الحزب الجمهوري 4 ملايين ناخب إضافي وهو الرقم الأكبر في تاريخ الحزب".

ومنذ قليل، أفاد مركز إديسون للأبحاث الأمريكي بأنه بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات، أحرز الرئيس دونالد ترامب تقدمًا بـ49.5 بالمئة مقابل 49.3 بالمئة لمنافسه جو بايدن في ولاية جورجيا.

وقال المركز إن الفارق بين ترامب وبايدن في ولاية بنسلفانيا تقلص إلى 90 ألف صوت لصالح ترامب بعد فرز 93 بالمئة من الأصوات.

ومساء أمس، قال بايدن إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلي الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.

وفي كلمة مقتضبة، قال المرشح الرئاسي الديمقراطي إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلى الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.

وناشد بايدن الجميع بالتزام الهدوء حتى اكتمال احتساب الأًصوات، مؤكدا على ضرورة احتساب كل صوت.

واقترب المرشح الديمقراطي من الفوز على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات متقاربة للغاية يتوقف الحسم فيها على هوامش ضئيلة جدا في بضع ولايات، بينما أقام الرئيس الجمهوري سلسلة دعاوى قضائية على أمل إبطاء خصمه.