عضو بارز بالحزب الجمهوري: الانتخابات الأمريكية تتعرض لتزوير فج وسيتم إبطالها

أكد المحلل السياسي وعضو الحزب الجمهوري الأمريكي" بشار جرار"، أن الانتخابات الأمريكية تتعرض لتزوير فج وسيتم أبطالها.

وأوضح العضو البارز بالحزب الجمهوري، أن الانتخابات شهدت وزير غير متوقع لصالح المرشح الحزب الديمقراطي " جو بايدن" ، في مشهد فج وغريب على الساحة الأمريكية.

وأوضح "بشار جرار"، أنه من المتوقع وقف وإبطال الانتخابات الأمريكية نتيجة التزوير الذي شهدته بعض الولايات الأمريكية ، وأنه سيتم اللجوء إلى القضاء للكشف عن التزوير القائم بالانتخابات.

وكان المرشح الرئاسي دونالد ترامب، أعلن في مؤتمر صحفي إن هناك عملية تزوير تجرى في الانتخابات حيث أرسل عددا من محاميه إلى عدد من الولايات للكشف عن عمليات التزوير، وذلك في ظل تفوق المرشح الديمقراطي بايدن على منافسه ترامب بعدد كبير من الأصوات.