عاجل .. تقلص الفارق فى بنسلفانيا إلى 64 ألف صوت لصالح ترامب

أعلن مركز إديسون للأبحاث إن المرشح الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، قلص الفارق مع الرئيس الأمريكى الحالي، دونالد ترمب فى ولاية بنسلفانيا إلى أقل من 0.1 فى المئة، إذ بلغ 64 ألف صوت لصالح ترامب.





وقال المركز الأمريكى إنه بعد فرز 95 % من الأصوات فى ولاية بنسلفانيا الحاسمة، حصل ترامب على 49.9 % وبايدن على 48.9 %، بحسب رويترز. وجرت، يوم الثلاثاء الماضى، عمليات الاقتراع المباشر فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية فى هذه الآلية التى اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

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