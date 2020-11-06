عاجل .. فرز 99% من أصوات جورجيا وتقدم ترامب بـ 12.7 ألف صوت

أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس، بأنه فى ولاية جورجيا الأمريكية، وبعد فرز 99% من الأصوات، تقدم الرئيس دونالد ترامب، على منافسه جو بايدن بـ 12,764 صوتا.





وتمتلك ولاية جورجيا قوة تصويتية تبلغ 16 صوتا فى المجمع الانتخابى. كما تقدم الرئيس دونالد ترامب على منافسه الديمقراطى جو بايدن بـ114 ألف صوت فى ولاية بنسلفانيا، حتى مساء اليوم الخميس، فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وتمتلك هذه الولاية قوة تصويتية تبلغ 20 صوتا فى المجمع الانتخابى "من يفوز بأغلبية أصوات الجماهير فى الولاية يحصل على أصوات المجمع الانتخابى كاملة".

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