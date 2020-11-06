المنافسة تزداد سخونة في جورجيا.. وترامب يتقدم في بنسلفانيا

قلص المرشح الديمقراطي جو بايدن الفارق مع منافسه الجمهوري الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جورجيا إلى 3600 صوت، مع فرز 99 بالمئة من إجمالي أصوات الولاية.
وحسب مركز إديسون للأبحاث، لا يزال ترامب متقدما في بنسلفانيا بعد فرز 94 بالمئة من الأصوات، بـ49.8 بالمئة من الأصوات في مقابل 49 بالمئة لبايدن.
وفي المقابل، أعلن المركز تفوق بايدن في أريزونا بنسبة 50.3 بالمئة مقابل 48.3 بالمئة لترامب، وذلك بعد فرز 88 بالمئة من الأصوات.
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