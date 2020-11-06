بعد حديثه عن تزوير الانتخابات الأمريكية .. بايدن يرد على ترامب

وقال بايدن فى تغريدة على موقع "تويتر"، بعد دقائق من كلمة ترامب أمام الصحفيين: "لن ينتزع أحد منا ديمقراطيتنا، لا الآن ولا فى أى وقت".

وأضاف نائب الرئيس السابق، الذى يتقدم فى السباق الانتخابى: "لقد قطعت أمريكا شوطا طويلا، وخاضت معارك كثيرة وتحملت الكثير لتترك ذلك يحدث".

وكان الرئيس الأمريكى أكد حدوث مخالفات وتجاوزات فى العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيفوز بانتخابات الرئاسة من دون أدنى شك "إذا احتسبت الأصوات القانونية".

وقال ترامب فى كلمة أمام الصحفيين من البيت الأبيض، الجمعة، إن "الانتخابات عرفت موجة حمراء، لا زرقاء كما كان يعتقد خصومنا"، فى إشارة إلى تقدمه كمرشح للحزب الجمهورى فى عدد من الولايات.

وشن الرئيس هجوما على طريقة التصويت بالبريد، قائلا: "حذرت منذ أشهر من أن ذلك سيفتح مجالا للتزوير".

وتابع ترامب فى أول تصريحات له منذ ليلة الاقتراع: "لن نسمح للفساد بأن يسرق منا الانتخابات".