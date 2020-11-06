ألمانيا تدعو ترامب وبايدن لضبط النفس : التصعيد أمر غير مسؤول

وقال فى حديث لشبكة "فونكه" الإعلامية: "الولايات المتحدة لا يجب أن تختزل فى شخص واحد. أى شخص يواصل صب الزيت على النار فى مثل هذا الموقف يتصرف بشكل غير مسؤول".

وأضاف فى تعليقه على مجريات الانتخابات: "حان الوقت الآن للحفاظ على الهدوء حتى تتوفر نتيجة محددة بشكل مستقل".

وأكد أنه "من أجل قبول النتيجة، التى لم يتم تحديدها بعد، يجب على الجميع أولا التحلى بضبط النفس".