ألمانيا تدعو ترامب وبايدن لضبط النفس : التصعيد أمر غير مسؤول

وقال فى حديث لشبكة "فونكه" الإعلامية: "الولايات المتحدة لا يجب أن تختزل فى شخص واحد. أى شخص يواصل صب الزيت على النار فى مثل هذا الموقف يتصرف بشكل غير مسؤول".
وأضاف فى تعليقه على مجريات الانتخابات: "حان الوقت الآن للحفاظ على الهدوء حتى تتوفر نتيجة محددة بشكل مستقل".
وأكد أنه "من أجل قبول النتيجة، التى لم يتم تحديدها بعد، يجب على الجميع أولا التحلى بضبط النفس".
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