موقع قياس والاختبارات الورقية والاستعلام عن النتائج برقم الهوية

تزداد عمليات البحث حول المركز الوطني للقياس والاستعلام عن النتائج، حيث يعد نجاح الطلاب مقياس لدخول الكليات في اختبارات قياس، ومن الجدير بالذكر أن اختبار قياس يعد من أهم الاختبارات التي تساعد في تحسين وتسهيل الحصول على النتائج بسرعة وتكييف التدخلات، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا نتائج اختبارات القدرات العام بنين وبنات 1442 الورقي والتي تم الإعلان عنها في صباح هذا اليوم الموافق بالتاريخ 5/11/2020 عبر موقع قياس الذي زاد حوله البحث على مستوى كافة أنحاء مدن المملكة العربية السعودية على أن نتابع و نستعرض مع حضراتكم الآن طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج بشكل وصورة إلكترونية من الموقع الإلكتروني.

نتائج اختبار القدرات قياس :

ظلت مؤشرات البحث في جوجل في تزايد مستمر من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول نتائج قياس الاختبارات الورقية، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودي عبر موقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن نتائج القدرات للبنين والبنات، ومن المعلوم أنه تم انعقاد هذه الاختبارات في اليوم الموافق 23 من شهر صفر الهجري وانتهت هذه الاختبارات في اليوم الموافق 25 من شهر صفر الهجري، على أن ارتفع بشكل ملحوظ مؤشرات البحث مع بيان الصفحة الرسمية الخاصة بالمركز الوطني للقياس نتائج اختبارات القدرات في مهلة قدرها لمركز 72 ساعة على أن نتابع ونستعرض على غرار ذلك الأمر خطوات وطرق الاستعلام عن تلك النتائج بشكل وصورة إلكترونية ويتم انقسام النتائج إلى الدرجات الكمية والدرجات اللفظية ومن ثم الدرجات الكلية لجميع الطلبة والطالبات الذين خاضوا الاختبار.

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة :

فقد أشار المركز الوطني للقياس على أن نتائج الطلاب الورقية ستعلن بعد قليل من خلال الخطوات التالية :

الدخول على موقع المركز الوطني للقياس على الرابط الإلكتروني لمركز قياس

إدخال رقم الهوية

الدخول إلى ملف الطالب

إدخال وتحديد نوع الاختبار

النقر على أيقونة نتائج

اضغط على بحث

ستظهر قائمة تفصيلية بالنتائج

يمكن لكافة الطلاب الحصول على النتيجة من خلال اتباع خطوات الحصول على النتيجة وفي حالة مواجهة الطالب أو ولي الأمر مشكلة عند الحصول على النتيجة يرجى من متابعينا ترك المشكلة في التعليق، وسوف يسعى فريق ثقفني لحل هذه المشكلة أو المساعدة في الحصول على النتيجة.

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