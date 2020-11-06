شبكات إعلامية أميركية تقطع كلمة ترامب عن "التزوير"

قطعت شبكات إعلامية أميركية معروفة خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ألقاه من البيت الأبيض، الخميس، لدى حديثه عن مخالفات وعمليات تزوير تشوب الانتخابات الرئاسية.

وكانت شبكات "NBC" و"ABC" و"CBS" و"CNBC"، التي تجتذب نشراتها الإخبارية ملايين المشاهدين، صاحبة قرار قطع خطاب ترامب، بحجة "أنه مليء بالمعلومات المضللة" وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وقال براين ويليامز مقدم الأخبار على شبكة "MSNBC" الشقيقة لـ"NBC": "ها نحن هنا مرة أخرى، لا نقاطع الرئيس الأميركي ولكن نصحح له"، وتابع: "لا توجد أصوات غير قانونية. لم يكن هناك انتصار لترامب كما نعلم".

وعلى قناة "CNBC"، قطع المذيع شيبرد سميث كلام الرئيس، قائلا: "لم يكن هناك ذرة من الحقيقة في أي شيء قاله".

ومن جهة أخرى، انتقدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية حديث ترامب لكن من دون أن تقطعه.

وقال المذيع جيك تابر: "يا لها من ليلة حزينة للولايات المتحدة أن تسمع رئيسها يقول ذلك. اتهام الناس زورا بمحاولة سرقة الانتخابات. لمحاولة مهاجمة الديمقراطية بهذه الطريقة. كذبة بعد كذبة بشأن سرقة الانتخابات. لا يوجد دليل على ما يقوله. مجرد تشويه لنزاهة فرز الأصوات".

وكان الرئيس والمرشح الجمهوري جدد خلال كلمته التي ألقاها من البيت الأبيض، التأكيد على أنه سيكون الفائز بالانتخابات إلا إذا "سرقها" منه الديمقراطيون بواسطة أصوات غير شرعية، في اتهام لم يقدم أي دليل عليه.

وقال ترامب أمام الصحفيين بعد يومين من إعلانه فوزه بالانتخابات: "إذا أحصيتم الأصوات الشرعية سأفوز بسهولة. إذا أحصيتم الأصوات غير الشرعية، يمكنهم أن يحاولوا أن يسرقوا الانتخابات منا".

وأضاف الرئيس الذي يتأخر أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن بحسب النتائج التي صدرت حتى الآن، أن حملته الانتخابية رفعت "قدرا هائلا من الدعاوى القضائية لمواجهة فساد الديمقراطيين".

واعتبر ترامب أنه "رغم التدخل الذي لم يسبق له مثيل في انتخابات، من قبل وسائل الإعلام الرئيسية وعالم الأعمال وعمالقة التكنولوجيا، فقد فزنا وبأرقام تاريخية، والاستطلاعات كانت خاطئة عمدا".

وأسهب ترامب في كلمته في سرد مزاعم واتهامات بالفساد من دون أن يقدم أي دليل على أي منها، وقال: "لا يمكننا السماح لأحد بتكميم أفواه ناخبينا واختلاق نتائج"، وأضاف: "القضاء يجب أن يبت بالأمر في نهاية المطاف".

وحالما انتهى ترامب من إلقاء كلمته غادر القاعة من دون أن يجيب على أي سؤال.