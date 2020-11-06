البرازيل.. تسجيل 630 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس، تسجيل 630 وفاة و22294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة. ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 161736، والإصابات إلى 5612319. وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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