أمريكا توافق على بيع 18 طائرة مسيرة إم كيو 9 للإمارات

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع 18 طائرة مسيرة من طراز إم.كيو-9 لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونقلت "رويترز" عن مصادر قولها: "تم إخطار الكونجرس الأمريكي بشكل غير رسمي يوم الخميس بصفقة الطائرات المسيرة المحتملة للإمارات وقيمتها 2.9 مليار دولار". وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونجرس بصورة غير رسمية بخططها بيع 50 مقاتلة إلى الإمارات مقابل 10.4 مليار دولار. وكانت الإمارات تسعى على مدى ست سنوات دون نجاح إلى الحصول على إذن من واشنطن لشراء طائرات إف 35 لتصبح أول دولة عربية تمتلكها.

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