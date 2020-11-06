حصيلة قياسية.. أكثر من 120 ألف إصابة كورونا بأميركا في يوم

سجلت الولايات المتحدة، الخميس، أكثر من 120 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز".
وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة "كوفيد 19"، أنه "بين الساعة 20.30 من مساء الأربعاء والساعة 20.30 من مساء الخميس، سجلت البلاد 123085 إصابة جديدة بالفيروس، و1226 وفاة ناجمة عن الوباء".
ولليوم الثالث على التوالي، تسجل الولايات المتحدة حصيلة وفيات بكورونا تتخطى الألف وفاة.
وكانت الولايات المتحدة سجلت الأربعاء حصيلة إصابات يومية قياسية بلغت حوالى 100 ألف إصابة.
وبذلك يرتفع العدد التراكمي للمصابين بـ"كوفيد 19" في الولايات المتحدة إلى 9.6 ملايين شخص، توفي منهم أكثر من 234800.
وتأتي هذه الحصيلة القياسية في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تنتظر نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.
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